EN DIRECT - Covid-19 en France : 13.215 cas détectés, un nouveau record, les décès en hausse

ISLANDE





Face à une recrudescence des cas de coronavirus dans le pays, l'Islande a décidé de fermer les bars et les boîtes de nuit dans sa capitale Reykjavik.





"Il est important de réagir le plus rapidement possible avec des mesures ciblées pour prévenir une épidémie généralisée avec les conséquences qui en découlent", a indiqué vendredi le chef épidémiologiste islandais Thórólfur Gudnason dans une note adressée à la ministre de la Santé.





Le Danemark, de son côté, a annoncé la fermeture de tous les bars et restaurants dès 22h. Cette mesure ne s'appliquait jusque-là qu'à la capitale, Copenhague. A compter de samedi et au moins jusqu'au 4 octobre prochain, les rassemblements de plus de 50 personnes seront aussi interdits. "Nous ne sommes pas dans la même situation que le 11 mars (...) mais ce que nous faisons maintenant, c'est éviter de nous retrouver dans cette situation, afin de ne pas fermer une bonne partie" du pays, s'est justifiée la Première ministre danoise Mette Frederiksen en conférence de presse.





A ce jour 2.230 cas de Covid-19 et 10 décès ont été recensés en Islande. Vingt-et-un nouveaux cas de contamination ont été enregistrés jeudi sur l'île, soit la plus forte augmentation depuis plus de cinq mois. Le Danemark, quant à lui, comptait vendredi 22.291 cas de coronavirus et 635 décès depuis le début de l'épidémie.