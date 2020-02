EN DIRECT - Coronavirus : "Ne vous précipitez pas à la pharmacie", demande Edouard Philippe

EDOUARD PHILIPPE RASSURE





Edouard Philippe a expliqué que "deux principes" guident l'action gouvernementale. Le premier est de "faire confiance en la médecine et en la science" et de lui "donner les moyens". "La France dispose des meilleurs médecins du monde, ils sont absolument remarquables, et d'un personnel soignant compétent et dévoué." La deuxième est d'avoir une "organisation robuste" qui permettre de planifier l'action et être réactifs" afin de s'adapter à une "situation qui évolue".





"Je veux rassurer les Français", a assumé le Premier ministre.