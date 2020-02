EN DIRECT - Coronavirus : 19 cas de plus confirmés en France, 57 au total

FAKE NEWS





Une réunion entre plusieurs membres du gouvernement et les principales entreprises à la tête des réseaux sociaux et des moteurs de recherche a eu lieu ce vendredi afin d'échanger sur les mesures déjà adoptées et définir une stratégie commune pour les semaines à venir. Il a été notifié que les dispositifs de veille mis en place par les plateformes, réseaux sociaux et moteurs de recherche "seront confortés, affinés et renforcés pour assurer une réactivité maximale en cas de détection d'informations erronées" sur le Covid-19.