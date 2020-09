EN DIRECT - "Ce n'est pas moi qui affole les populations" : le Pr Raoult se défend face aux sénateurs

FRÉDÉRIQUE VIDAL / CONTAMINATIONS





Interrogée sur la propagation du virus dans les universités, Frédérique Vidal rappelle que "les jeunes sont très souvent asymptomatiques, c'est un vrai sujet de difficulté". Hier, la ministre a rencontré les fédérations étudiantes sur ce sujet. "Nous leur faisons confiance en termes de responsabilité (...), nous devons revoir les associations pour savoir quel type de communication peut toucher les jeunes."





"Dans certains départements, les préfets en sont venus à interdire les sorties scolaires et les soirées étudiantes, on leur demande de respecter cela. Plus ils respecteront cela, plus vite on pourra retourner à une vie plus normale."