EN DIRECT - Coronavirus : "l'épidémie est en train de se terminer", assure le Pr Didier Raoult

L'UE INCITE À LA RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES FRONTIÈRES





Bruxelles s'apprête à présenter mercredi des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement impacté par la crise du Covid-19. Selon un document dont l'AFP s'est procuré une copie, la Commission européenne insiste sur le fait que cette réouverture des frontières entre les États membres doit se faire de façon "concertée", "la plus harmonieuse possible" et "non discriminatoire".





Il s'agit de simples recommandations de la part de l'exécutif européen, car il appartient aux pays de décider de la levée de ces contrôles et restrictions mis en place. Bruxelles préconise toutefois que lorsque des pays sont dans une situation épidémiologique comparable et ont adopté les mêmes mesures de précaution, ils doivent être traités de la même façon. La Commission recommande aux États membres de prendre leurs décisions en se basant sur une estimation sanitaire de la situation de chaque pays et en communiquant entre eux.