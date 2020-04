EN DIRECT - La date de réouverture des cafés et restaurants pas connue avant fin mai

MACRON AUX HÔTELIERS ET RESTAURATEURS





En introduction de sa visioconférence, le président Emmanuel Macron leur a adressé un message. "Je ne veux pas qu'on puisse avoir une fragilité due à cette période. Il y avait des structures fragiles avant le confinement, et on ne va pas changer cette situation. Mais il faut qu'on arrive à penser pendant cette période à éviter que les coûts fixes ne tombent parce qu'on n'arrive pas à les payer", a-t-il indiqué. "Il y a les coûts salariaux, les loyers et évidemment ce qui est irréductible dans une période où on ne peut plus travailler."