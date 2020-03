EN DIRECT - Coronavirus : la France passe le cap des 200 cas confirmés

CENSURE EN CHINE





La Chine a commencé à censurer en ligne toute référence au coronavirus des semaines avant de reconnaître officiellement l'étendue de l'épidémie. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude publiée par Citizen Lab.

Entre fin décembre et mi-février, cet institut spécialisé dans le contrôle de l'information dit avoir trouvé plus de 500 mots-clés et phrases bloqués sur les réseaux sociaux chinois. Parmi eux, des termes tels que "pneumonie inconnue de Wuhan" et "Commission de la Santé de Wuhan".





Une étude qui met en lumière la dangerosité de la censure en Chine, dont nous vous parlions déjà ici.