EN DIRECT - Coronavirus : la pandémie provoque "une avalanche de haine et de xénophobie", déplore le chef de l'ONU

ONU





La pandémie de Covid-19 génère "une avalanche de haine et de xénophobie", a dénoncé vendredi dans un communiqué le chef de l'ONU, Antonio Guterres, sans citer de pays ou d'individus mais en appelant à "une action résolue" pour y mettre fin.





"On désigne des boucs émissaires, on entretient la peur. La haine de l'étranger se répand sur internet et dans les rues. Les théories du complot à caractère antisémite prolifèrent et des musulmans sont victimes d'attaques liées au Covid-19", ajoute-t-il.





Selon lui, "des migrants et des réfugiés ont été accusés de propager le virus et se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux", tandis que "l'idée répugnante que l'on pouvait sacrifier" les personnes âgées, figurant parmi les plus vulnérables, "a commencé à se répandre".





"Des journalistes, des lanceurs d'alerte, des professionnels de santé, des travailleurs humanitaires et des défenseurs des droits humains sont pris pour cible simplement parce qu'ils font leur métier", critique aussi le secrétaire général de l'ONU.