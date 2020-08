EN DIRECT - "Des plans de reconfinement sont prêts", prévient Jean Castex

23 HEURES - LES RESTAURANTS BAISSENT LE RIDEAU À MARSEILLE





Habituellement extrêmement prisée, la zone du Vieux Port est actuellement en train de se vider, nous dit notre journaliste sur place à Marseille. Et pour cause, des patrouilles de police font le tour des bars et restaurants afin de faire appliquer la nouvelle mesure dictée par la préfecture qui impose une fermeture des bars et des restaurants dès 23h.