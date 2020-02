EN DIRECT - Coronavirus : la période d'incubation plus longue que prévu ?

NOUVELLES MESURES EN ITALIE





L'Italie prépare de nouvelles mesures après l'annonce des deux décès et l'augmentation des contaminations au coronavirus dans le nord du pays.

Les mesures de semi-confinement touchent une dizaine de villes de Lombardie où les bars, restaurants, les écoles, églises, de nombreux magasins et une quarantaine de stades et salles de sport ont été fermés, ainsi que des bibliothèque et des mairies. Même les défilés de carnaval ont été annulés.

Au total plus de 50.000 habitants ont été priés de rester chez eux autant que possible, et d'éviter les lieux clos. Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a dit envisager encore d'autres "mesures extraordinaires".

Le président de Lombardie - où 39 cas de coronavirus ont été confirmés - a annoncé être "en attente d'une décision du gouvernement pour l'utilisation d'une structure militaire" pour placer en quarantaine des personnes à risque dans les villes les plus concernées par l'épidémie.