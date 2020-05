EN DIRECT - Coronavirus : la promulgation de la loi sur l'état d'urgence sanitaire reportée à lundi soir

AMERIQUE

Plus de 20.000 personnes ont péri du coronavirus en Amérique Centrale, Amérique Latine et dans les Caraïbes, a décompté l'AFP dimanche. Précisément, ce sont 20.159 personnes qui ont succombé à la pandémie, pour 359.975 cas. C'est le Brésil qui est le pays le plus touché avec plus de 10.000 morts, un bilan dont les scientifiques craignent, faute de tests, qu'il ne soit 15 fois plus élevé. Suivent le Mexique (3353) et l'Equateur (2127).