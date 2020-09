EN DIRECT - "La situation est grave" : Jean Castex appelle à "l'unité" face au Covid

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, LA VIE SANS COVID





La Nouvelle-Calédonie, qui vote sur son indépendance dimanche, est l'un des très rares territoires au monde à avoir échappé à l'épidémie de Covid-19, et ses habitants mènent une vie "normale" sans masques ni gestes barrières.





"On sort, on voit nos amis, on va voir des spectacles, sans masques et sans gestes barrières", explique à l'AFP Yoanna Wiard, DRH d'une grande entreprise calédonienne. "On vit tout à fait normalement et on sait combien on a de la chance", alors que la pandémie a déjà fait plus d'un million de morts dans le monde.





Sur les 270.000 habitants du territoire, seuls 27 cas de coronavirus, tous importés, ont été recensés à ce jour dans l'archipel, qui a été le territoire français au confinement le plus court (24 mars/20 avril). Le seul autre territoire totalement épargné est Wallis-et-Futuna.





Tous les cas de Covid sont guéris, à l'exception du dernier, identifié vendredi dernier, auprès d'une personne venant de métropole et placée en quatorzaine. Car depuis le 20 mars, les vols internationaux ont été drastiquement réduits et tout arrivant est obligatoirement placé en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Un test PCR doit être effectué avant le départ et un autre avant la sortie de l'hôtel.