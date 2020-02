EN DIRECT - Coronavirus : le bilan dépasse les 1000 morts en Chine

PRÉSIDENT CHINOIS





Le président Xi Jinping, le visage recouvert d'un masque de protection, a appelé à des mesures "plus fortes et décisives" contre la maladie. Alors que l'épidémie apparue en décembre dans un marché de Wuhan a contaminé plus de 40.000 personnes selon un dernier bilan, le numéro un chinois s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital.



Dans un long reportage diffusé au journal télévisé du soir, il a évoqué la situation à Wuhan, placée de facto en quarantaine depuis le 23 janvier, ainsi qu'une grande partie de sa province, le Hubei, où se comptent le plus grand nombre de victimes.