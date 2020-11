EN DIRECT - Le Covid a fait 340 décès à l’hôpital et 13.563 contaminations en 24 heures en France

ANGLETERRE





Près de 99% des 56 millions d'habitants de l'Angleterre continueront à vivre sous de strictes restrictions après la fin du confinement début décembre, a annoncé ce jeudi le gouvernement britannique en détaillant sa stratégie locale contre la pandémie. Après un mois de confinement général s'achevant le 2 décembre, l'Angleterre reviendra à des restrictions imposées localement en fonction de l'incidence du virus, selon un système à trois niveaux de gravité. Seules trois zones, représentant à peine 1,27% de la population anglaise, ont été placées dans le niveau d'alerte "moyen", le moins élevé: les Cornouailles, l'Ile de Wight et les Iles Scilly.





Dans ces zones, les commerces non essentiels pourront rouvrir et la consigne de rester chez soi sera levée. Le télétravail restera recommandé dans tous les cas. Mais dans les zones placées dans le niveau d'alerte le plus élevé, comme Birmingham, Manchester, Newcastle, Bristol et Leeds (23 millions de personnes au total), les pubs et restaurants resteront fermés, ne pouvant proposer que de la vente à emporter ou des livraisons. Il sera interdit de rencontrer des personnes n'appartenant pas à son foyer, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf exceptions comme dans des parcs.