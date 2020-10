EN DIRECT - Le créateur japonais Kenzo Takada décède des suites du Covid-19

NOUVELLES MESURES À PARIS ?





C'est ce dimanche qu'Olivier Véran doit réexaminer les indicateurs avec la maire de Paris et l'ensemble des élus concernés. "Si la dynamique ne s'est pas infléchie et que les données sont consolidées, nous prendrons ensemble dès lundi les mesures qui s'imposent et que nous devons, en tout état de cause, d'ores et déjà anticiper", avait prévenu le ministre de la Santé, jeudi dernier.

