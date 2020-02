EN DIRECT - Coronavirus : le Japon annonce un premier décès d'une personne infectée

MODE DE CALCUL

Conséquence directe de l'arrivée de Ying Yong à la tête du Hubei, la mise en place d'un nouveau mode de calcul des cas de coronavirus dans cette province. Selon les chiffres publiés jeudi 13 février et relayés par Le Monde, les nombres de contaminations et de morts ont bondi. Alors que, d'ordinaire, le nombre de nouveaux cas quotidiens se situait entre 1500 et 3000, celui dévoilé ce jour par le PCC s'établissait à 14840. Si bien que les statistiques nationales s'établissent désormais à plus de 60.000 personnes affectées et plus de 1300 décès.





Il n'y a toutefois pas lieu de s'alarmer plus qu'avant : ces nouveaux chiffres proviennent du fait que désormais, la commission de la santé, dont Ying Yong a également pris la direction, accepte de prendre en compte les résultats d'une radio pulmonaire comme étant suffisante pour diagnostiquer le virus.