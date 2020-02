EN DIRECT - Coronavirus : le match de rugby entre l'Irlande et l'Italie reporté

RSF ACCUSE L'IRAN





L'ONG Reporters sans Frontières accuse l'Iran de dissimuler des informations sur la propagation du nouveau coronavirus qui a officiellement fait 19 morts dans ce pays, déplorant également la répression des journalistes publiant des informations indépendantes. "Les autorités affirment contrôler la situation, mais refusent de publier le nombre exact des personnes infectées et décédées, et empêchent les journalistes de faire leur travail", estime l'organisation.





"Le 23 février, le journaliste indépendant Mohammad Mosaed a été convoqué et interrogé par des agents du renseignement des Gardiens de la révolution, suite à ses messages sur l'épidémie publiés sur les réseaux sociaux", dénonce RSF, qui précise qu'il a été libéré mais que ses comptes Twitter et Telegram ont été fermés et son téléphone et son ordinateur saisis.





Mercredi, l'Iran a fait état de quatre nouveaux décès, portant le bilan à 19 morts et 139 cas.