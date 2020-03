EN DIRECT - Coronavirus : E. Philippe invité exceptionnel de J-P. Pernaut, suivez son interview sur TF1 et LCI (canal 26)

LE TENNIS FRANÇAIS À L'ARRÊT





La Fédération française de tennis (FFT) a officialisé ce vendredi la suspension de "toutes les épreuves féminines et masculines, de toutes catégories d’âge, individuelles et par équipe, les divers rassemblements, les entraînements collectifs et les activités des écoles de tennis et des disciplines associées", et ce "jusqu'à nouvel ordre".