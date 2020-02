EN DIRECT - Coronavirus : les autorités chinoises décomptent 304 décès dans un nouveau bilan

NOMBRE DE CAS





L'AFP a listé les pays et territoires touchés par le coronavirus. En Chine, plus de 12.000 personnes ont été contaminées, tuant 304 personnes, quasi intégralement dans la province de Hubei. 14 personnes ont été contaminées à Hong Kong et 7 cas ont été recensés à Macao et un autre au Tibet.





La Corée du Sud compte 12 cas, le Japon 20 et Taïwan, 10. Au Cambodge et aux Philippines, un cas, contre 8 en Malaisie, 18 à Singapour, 19 en Thaïlande et 6 au Vietnam





En Inde, au Népal et au Sri Lanka, un cas. En Australie, 10 cas.





Au Canada, 4 cas ont été recensés, contre 7 aux Etats-Unis.





Sur le Vieux continent, sept cas ont été trouvés en Allemagne, un en Espagne, en Finlande et en Suède. Le Royaume-Uni, la Russie et l'Italie en comptent deux chacun, tandis que la France en compte six.





Enfin les Emirats arabes unis déplorent cinq cas.