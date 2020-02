EN DIRECT - Coronavirus : les contaminations ralentissent en Chine avec 397 nouveaux cas

ITALIE : 16 PERSONNES INFECTÉES ET 250 EN QUARANTAINE





Selon la presse italienne, il y a désormais 14 cas confirmés de coronavirus en Lombardie, deux autres en Vénétie. Le quotidien La Repubblica relate qu'aux six premiers cas, un patient de 38 ans, une femme enceinte, un barman et trois clients du bar, se rajoutent huit autres personnes, dont cinq "agents de santé".





La région a fait le choix d'isoler dix communes de Lombardie, pour un total de 30.000 personnes concernées, dont les trois plus grandes communes - Codogno, Castiglione d'Adda et Casalpusterlengo - où les écoles, bureaux municipaux et bars resteront fermés. Les autorités ont invité tous les habitants à "rester chez eux" et a choisi de mettre "environ 250 personnes en quarantaine", comme l'a expliqué le conseiller lombard de la santé, Giulio Gallera.