EN DIRECT - Coronavirus : les dirigeants de Wuhan et de la province du Hubei révoqués pour leur gestion de la crise

STEVE WALSH SORT DE L'HÔPITAL





Steve Walsh, le patient britannique atteint du coronavirus qui a infecté plusieurs personnes en Haute-Savoie, est sorti d'hôpital après une "guérison complète". "Les symptômes de M. Walsh étaient légers, il n'est plus contagieux, et ne présente plus aucun risque pour la population", lit-on dans le communiqué du National Health Service England. "Il tient à revenir à sa vie normale et à passer du temps avec sa famille, sans les projecteurs des médias."