EN DIRECT - Coronavirus : les responsables LR demandent un report du vote après la présentation du plan de déconfinement

LR PRÉSENTE SA STRATÉGIE DE DÉCONFINEMENT





Dans les colonnes du JDD, les députés Les Républicains ont élaboré leur propre "stratégie de déconfinement". "Les deux priorités sont la reprise économique et la protection des populations", a résumé à l'AFP le patron des députés LR Damien Abad.





Le document plaide donc pour "rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun et les grandes surfaces", et pour développer "une stratégie de dépistage massive". Les députés LR demandent aussi "un grand plan d'investissement pour relancer la commande publique", un doublement (de 7 à 14 milliards d'euros) du fonds de soutien aux petites entreprises, et pour les cafés-hôtels-restaurants ils jugent possibles "des réouvertures anticipées entre le 11 mai", dans les départements les moins touchés, "et le 15 juin", en fonction des spécificités des territoires.





Autre proposition pour le secteur du tourisme : qu'"une campagne de promotion soit lancée sur le voyager et partir en France cet été". Pour les écoles ils demandent "une reprise obligatoire, progressive et sous protection", ce qui suppose de tester "l'ensemble des enseignants 48 heures avant la reprise des cours" et ensuite "de façon systématique et hebdomadaire", a expliqué Damien Abad.