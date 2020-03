EN DIRECT - Coronavirus : les routiers appelés à exercer leur droit de retrait à partir de lundi

LE POINT A GARCHES





"La situation à l'hôpital de Garches est critique au sens où nous sommes arrivés à saturation depuis quatre jours, on refuse dix à douze patients par jour, explique sur LCI le professeur Djilalli Annane, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Depuis cette nuit, les patients que nous ne prenons plus, malheureusement ne trouvent plus de place ailleurs." Le médecin lance un appel au personnel soignant : "Nos capacités sont dépassées. Moi, je déplore de ne pas avoir les infirmières supplémentaires pour ouvrir les dix lits que je pourrai ouvrir, mais pour cela, il me faudrait 24 infirmières et 24 aides-soignantes. Toutes celles et tous ceux qui peuvent venir aider qu'ils nous contactent directement."