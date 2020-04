EN DIRECT - Coronavirus : O. Véran en visite dans un laboratoire de Saint-Denis

MANQUE DE MASQUES





Le manque de masques et de moyens mis à la disposition des hôpitaux dans la lutte contre la pandémie agace les soignants. "Nous en sommes réduits à ce que l'Académie de médecine présente un tutoriel permettant de fabriquer soi-même un masque, avec une serviette de table en papier et des élastiques, tandis qu'à l'hôpital, nous remplaçons les blouses qui n'existent plus par des sacs poubelles", dénonce sur LCI Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué CGT. "Tout cela montre bien qu'il y a un problème industriel dans notre pays."





"Dès le début de la crise, nous avons demandé la réquisition des entreprises capables de produire ces équipements pour que la production soit organisée. Cela n'a pas été fait."