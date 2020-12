EN DIRECT - Mutation du Covid-19 au Royaume-Uni : un nouveau protocole européen annoncé "dans les prochaines heures"

PASSAGERS BLOQUÉS EN ALLEMAGNE





Les 63 passagers bloqués à l'aéroport d'Hanovre, dont nous vous parlions plus tôt ce matin, ont pu quitter les lieux après avoir été testés dans un terminal par du personnel soignant en tenue de protection avec combinaison, charlotte et visière en plastique. Finalement, l'un d'entre eux a été contrôlé positif. Des examens plus poussés doivent permettre de déterminer s'il s'agit ou non de la nouvelle souche plus contagieuse. Le passager concerné et les personnes qui l'accompagnaient ont été acheminés "à bord d'un véhicule de quarantaine" à leur lieu de résidence où ils vont devoir "se mettre à l'isolement", a précisé la municipalité.





Cependant, les 120 passagers bloqués à Stuttgart et les 157 passagers arrivés à Francfort se trouvaient encore ce lundi matin en attente dans un terminal, selon la police. Dans cet aéroport, le plus grand du pays, la plupart ont dû passer la nuit sur place. "Nous nous sommes occupés d'eux, en distribuant des lits de camps, des boissons et de la nourriture", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'aéroport, Christian Engel, précisant avoir testé "70 personnes".