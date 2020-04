EN DIRECT - Coronavirus : le solde des admissions négatif "pour le deuxième jour consécutif", annonce Jérôme Salomon

ANNULATION DU OFF D'AVIGNON





Le festival "off" d'Avignon, considéré comme la plus grande manifestation de théâtre au monde, a rejoint jeudi la longue liste de festivals d'été annulés en raison de la crise sanitaire. Lundi, le Festival d'Avignon, dit le "in", avait annulé son édition 2020 qui devait se dérouler en juillet dans la Cité des Papes.





Le "off", beaucoup plus grand et souvent qualifié de "jungle" avec plus de 1.500 spectacles, un millier de compagnies, 200 salles de théâtre et jusqu'à 6.000 intermittents, se tient chaque année parallèllement au "in", à l'image du "fringe" et du Festival d'Edimbourg, également annulés.





Le "off" est également le plus grand marché du spectacle vivant en France et près de 20% des achats de spectacles dans l'Hexagone y sont réalisés. L'annulation va entraîner entre "15 et 20 millions d'euros de pertes", a indiqué à l'AFP le président du Off Pierre Beffeyte.