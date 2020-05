EN DIRECT - Coronavirus : la France passe la barre des 25.000 décès depuis le début de l'épidémie

GRANDS PATRONS

L'appel du Medef a un moratoire sur les engagements écologiques en termes de production étant particulièrement mal passé, les grands patrons corrigent le tir. 92 chefs de grandes entreprises, parmi lesquelles LVMH, la BNP ou Air France, toutes membres de l'association Entreprises pour l'environnement, ont publié une tribune dans Le Monde pour appeler à une "relance verte", intégrant les objectif de neutralité carbone pour 2050.





Désireux de mettre "l'environnement" et la "justice sociale" au "cœur de la relance économique", ils estiment ainsi qu'"une large part des moyens financiers qui seront prochainement mobilisés pour la relance économique aurait tout intérêt à l'être (...) pour accompagner la transition écologique, avec un souci encore plus affirmé de justice sociale".





Parmi les urgences listées par ce collectif, la rénovation énergétique des logements et bâtiments, le développement des mobilités décarbonées, l'expansion et le stockage des énergies renouvelables et décarbonées". A plus long terme, ils souhaitent également développer une économie "plus circulaire" et une alimentation "plus durable et plus locale".





Pour mémoire, parmi ces entreprises, Air France vient de bénéficier d'un prêt de 7 milliards d'euros pour l'accompagner dans l'immobilisation de ses avions depuis le début de la crise sanitaire. Cette lettre ouverte est publiée alors que l'Etat se voit reprocher de n'avoir pas conditionné les aides au chômage partiel et à la relance à un non versement des dividendes, ou d'avoir signé "un chèque en blanc" à des industries polluantes.