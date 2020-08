EN DIRECT - Covid-19 : quelques centaines d'anti-masques manifestent à Paris, 73 interpellations

GUADELOUPE : 374 NOUVEAUX CAS EN UNE SEMAINE





Le virus continue à circuler activement dans l'île. La Guadeloupe a enregistré 374 nouveaux cas de nouveau coronavirus (Covid-19) durant la semaine du 22 au 29 août, atteignant le nombre total de 1.145 cas confirmés par test PCR, a annoncé vendredi la préfecture. De nouvelles mesures ont été prises par les autorités locales pour limiter la propagation de la maladie.





Dès ce samedi, "la pratique de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et sur les lieux publics est interdite", de même que "la vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique, de 20 heures à 6 heures", a annoncé le préfet Alexandre Rochatte. Par ailleurs, à compter du lundi 31 août et jusqu'au 21 septembre, "le port du masque de protection devient obligatoire à l'extérieur pour toute personne âgée de onze ans et plus", a-t-il ajouté.