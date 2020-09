EN DIRECT - Covid-19 : foyer originel de la pandémie, Wuhan accueille son premier vol international depuis janvier

UNE CHARTE POUR PROTÉGER LES SOIGNANTS





En première ligne dans la lutte contre la pandémie, les personnels soignants paient le prix fort avec leur santé, met en garde jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui lance une charte pour aider à mieux les protéger.





Elle conseille notamment d'établir des synergies entre les stratégies destinées à assurer la sécurité des malades et celle des personnels soignants ou encore à développer des programmes nationaux pour mieux protéger les soignants. L'OMS insiste aussi sur la protection de ces personnels face aux violences sur le lieu de travail, sur une amélioration du bien-être psychologique et sur la nécessite de les protéger des dangers physiques et biologiques, notamment en leur fournissant des équipements de protection suffisants et la formation pour savoir les utiliser.





"Pas un pays, pas un hôpital ou clinique ne peut assurer la sécurité de ses patients tant que ses soignants ne sont pas en sécurité", a rappelé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans des propos rapportés par l'AFP.