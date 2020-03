EN DIRECT - Coronavirus : 812 décès en 24 heures en Espagne, 7340 morts au total

CROISSANCE ET CAPITALISME





Le ministre de l'Economie a indiqué qu'il ne ferait pas de nouvelle prévision de croissance avant la fin du confinement, répétant que la récession induite par le coronavirus serait "beaucoup plus" profonde que -1%. Pour rappel, avant la crise, le gouvernement tablait sur 1,3% de croissance en 2020. La semaine dernière, il avait averti que la crise sanitaire entraînerait une chute du produit intérieur brut "bien supérieure" à 1%. "L'Insee dit trois points de PIB par mois de confinement, ça me paraît une évaluation raisonnable", a précisé Bruno Le Maire.





Cependant, le ministre a aussi tenu à faire poindre une note d'optimisme. Selon lui, cette crise pourrait permettre "une accélération" de la "prise de conscience" collective face à notre model actuel. "Il faut un nouveau capitalisme, qui soit plus respectueux des personnes (...) et il bâtir la souveraineté industrielle et et technologique de la France et de l'Europe."