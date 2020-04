EN DIRECT - Coronavirus : 1.500 morts en 24h aux Etats-Unis, deuxième jour de baisse consécutif

LAURENT BERGER S'INDIGNE





Invité du JT de France 2 ce dimanche, Laurent Berger, a jugé "indignes" et "indécents" les appels formulés par le Medef et au sein du gouvernement à travailler plus pour compenser les effets néfastes du confinement sur l'économie. "C'est totalement indécent. Aujourd'hui, les travailleurs, comme tout le monde, sont en train de payer le coût de cette crise. Ce n'est pas à eux de payer ensuite", a-t-il déclaré, évoquant des "slogans qui sont lancés aujourd'hui, des vieilles lunes qui reviennent : 'il faudra travailler plus', 'il faudra de la sueur et des larmes', etc".





"Puisqu'on veut parler de la suite, on ferait mieux de parler de protocole de déconfinement, de la façon dont on va déconfiner, y compris dans les entreprises", a ajouté le leader de la CFDT.