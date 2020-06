EN DIRECT - 111 décès supplémentaires liés au Covid-19 en 24h

MALAISE





Les écoutants de SOS Amitié ont reçu pendant le confinement 40% d'appels en plus émanant de personnes songeant au suicide, comparé à la même période de l'an dernier, et un tiers du total des appelants ont cité le confinement comme une cause de leur mal-être, a annoncé ce mardi l'association. Du 15 mars au 10 mai, les quelque 1800 bénévoles de l'association ont répondu à plus de 102.000 appels, soit 32% de plus qu'à la même période l'an dernier.





La crise sanitaire a "exacerbé les difficultés de la solitude" et "provoqué des angoisses profondes, de la détresse et des souffrances exceptionnelles", analyse SOS Amitié dans son "observatoire des souffrances psychiques", où elle dresse un bilan de ses activités en 2019 et pendant le confinement de 2020.