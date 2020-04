EN DIRECT - Coronavirus : 14.393 morts en France, le nombre de patients en réanimation en baisse pour le 4e jour

COVID-19 - Alors que la pandémie de coronavirus progresse toujours à travers le monde, suivez sur LCI.fr les dernières informations sur cette crise sanitaire qui met la planète à l'arrêt depuis plusieurs semaines.

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Live 14.393 DECES EN FRANCE

La direction général de la Santé vient de publier son bilan quotidien de l'épidémie. Au total, 14.393 personnes sont décédées en France du Covid-19 dont dont 5140 décès dans les établissement médico-sociaux de type Ehpad. En 24h, la DGS comptabilise 315 décès supplémentaires dans les hôpitaux. Le nombre de nouvelles admission en réanimation s'élève quant à lui à 220, tandis que 255 patients sont sortis de soins intensifs. Une baisse (-35) qui se produit donc pour le quatrième jour consécutif. NOUVEAU : DÉCOUVREZ NOTRE PODCAST "ON DECONFINE L'INFO"

Au sommaire de ce podcast, le monde de demain ne sera pas celui d’hier, c’est un économiste qui nous l'a dit… On se parlera également de la Chloroquine, qui nous en dit au final moins sur la science que sur l’opinion des français. Des français dont un quart semblent persuadés que le Covid-19 a été créé en laboratoire, l’occasion rêvée pour nous de se parler des théories du complot qui entourent l’épidémie, on aura en ligne Rudy Reichstadt, le patron de l'Observatoire du Conspirationnisme. "60 millions de virologues" - 10 Avril 2020 18:58 14.393 DECES EN FRANCE

La direction général de la Santé vient de publier son bilan quotidien de l'épidémie. Au total, 14.393 personnes sont décédées en France du Covid-19 dont dont 5140 décès dans les établissement médico-sociaux de type Ehpad. En 24h, la DGS comptabilise 315 décès supplémentaires dans les hôpitaux. Le nombre de nouvelles admission en réanimation s'élève quant à lui à 220, tandis que 255 patients sont sortis de soins intensifs. Une baisse (-35) qui se produit donc pour le quatrième jour consécutif. 18:50 INDE : 500 FOIS "PARDON"

Leur punition pour avoir violé le confinement ? Ecrire 500 fois "je suis désolé" : la police indienne a une nouvelle fois innové pour sanctionner dix touristes étrangers qui avaient violé le confinement dans une ville du nord du pays, ont annoncé les autorités dimanche.

Les voyageurs, venus d'Israël, du Mexique, d'Australie et d'Autriche, avaient été arrêtés alors qu'ils se promenaient dans les rues de Rishikesh, une ville au pied de l'Himalaya que les Beatles avaient choisi pour faire une retraite spirituelle dans un ashram en 1968. 18:49 ITALIE : MOINS DE PATIENTS EN SOINS INTENSIFS

Pour le neuvième jour consécutif, le nombre de patients en soins intensifs diminue, avec 3.343 lits occupés par ces malades gravement atteints, le niveau le plus faible depuis le 23 mars. 18:48 MARINE LE PEN

Sur les appels à reprendre le travail : "L'économie n'est pas une espèce de bulle à part de la vie", dit-elle. 18:47 ITALIE : 431 MORTS, BILAN LE PLUS BAS EN 3 SEMAINES

Jamais depuis le 19 mars (427 morts), le chiffre des décès quotidien n'était passé sous la barre des 500 morts. Ce total des décès recensés par la protection civile est presqu'un tiers moins lourd que celui annoncé samedi (619). 18:43 MARINE LE PEN

Sur la chloroquine : "C'est le gouvernement qui a pris la décision d'en interdire la prescription. C'est à lui de nous dire s'il persiste dans ce choix, que je considère erroné", avance la présidente du Rassemblement national. 18:25 MARINE LE PEN

"Il m'apparaît raisonnable que les enfants ne rentrent pas à l'école avant le mois de septembre", avance Marine Le Pen dans l'émission En Toute Franchise. 18:24 MARINE LE PEN

"Pourquoi a-t-on décidé de ne pas faire confiance aux médecins de ville ?", questionne la président du Rassemblement national dans l'émission En Toute Franchise. "L'OMS a dit 'tester, tester, tester', si on l'avait fait, on aurait évité des contaminations intra-familiales, des cas qui s'aggravent et on aurait pu endiguer plus facilement cette épidémie" 18:21 MARINE LE PEN

"Il faut fermer les frontières" 18:19 MARINE LE PEN

"Il ne faut pas laisser les Français dans la désespérance" 18:17 MARINE LE PEN

"L'Union européenne a été totalement inefficace dans cette crise. Qu'a-t-elle fait par exemple dans la pénurie de médicaments ?", se demande Marine Le Pen. "Il est évident qu'il faut aussi que nous maîtrisions nos frontières car je n'ai aucune confiance en Schengen. Il faut ainsi que les personnes qui rentrent sur notre territoire soit mises en quarantaine", dit-elle. 18:13 MARINE LE PEN

"Je pense que la cellule intermistérielle aurait dû être mise en oeuvre dès le mois de janvier et non dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Résultat, des stratégies sont totalement différentes d'un territoire à l'autre. Du coup, on a le sentiment que rien n'avance", s'insurge la présidente du Rassemblement national. "Il faut rattraper le temps perdu, mais il faut des ordres clairs". 18:09 MARINE LE PEN

"Nous ne devons pas être dans une stratégie défensive dans ce confinement, mais offensive", déclare Marine Le Pen dans l'émission En Toute Franchise. "Il ne peut pas y avoir de déconfinement si il n'y a pas de tests massifs et des masques à disposition. Il ne faut pas que le sacrifice fait par les Français soit inutile", dit-elle. 18:01 DES PUNITIONS POUR LES TOURISTES QUI NE RESPECTENT PAS LE CONFINEMENT

En Inde, on fait la pari d'une technique un peu pénible pour punir les rebelles du confinement. Ecrire 500 fois "je suis désolé". La police indienne a une nouvelle fois innové pour sanctionner dix touristes étrangers qui avaient violé le confinement dans une ville du nord du pays, ont annoncé les autorités dimanche.

Les voyageurs, venus d'Israël, du Mexique, d'Australie et d'Autriche, avaient été arrêtés alors qu'ils se promenaient dans les rues de Rishikesh, une ville au pied de l'Himalaya que les Beatles avaient choisi pour faire une retraite spirituelle dans un ashram en 1968. Ils ont alors été forcés par la police d'écrire "Je n'ai pas suivi les règles du confinement, je suis désolé", a indiqué un membre de la police locale Vinod Sharma.

Depuis le confinement décrété fin mars pour le pays entier, les habitants n'ont le droit de quitter leur domicile que pour des sorties indispensables comme les achats de provisions ou les médicaments. 17:52 ÉNORME SUCCÈS DES DRIVE EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT

C'est l'une des "techniques" qui permet de réduire au maximum les contacts dans les supermarchés et elle connaît un franc succès. Confinement : l'énorme succès des "drive" 17:01 CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DANS LES EHPADS DU HAUT-RHIN

Une campagne de dépistage sanguin du coronavirus sera lancée ce mardi dans les Ehpad du Haut-Rhin qui ont enregistré 402 décès depuis le début de l'épidémie, a annoncé dimanche Brigitte Klinkert, présidente de ce département, foyer majeur de contamination au Covid-19.

"La campagne de tests sérologiques va démarrer mardi dans une dizaine d'Ehpad volontaires" et sera éventuellement poursuivie selon les résultats et les "décisions prises au niveau gouvernemental d'ici à la fin de la semaine", a indiqué à l'AFP Mme Klinkert (DVD).

Cette campagne de dépistage, qui "répond à une vraie attente", sera réalisée par un laboratoire d'analyses, a précisé Mme Klinkert qui tiendra une conférence de presse à ce sujet mardi.

Le Haut-Rhin compte 74 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avec "environ 6.900 résidents et entre 5.000 et 6.000 personnels soignants", selon Mme Klinkert. Depuis le début de l'épidémie, 402 personnes âgées sont mortes dans les Ehpad du département, a rappelé la présidente du conseil départemental. 16:44 L'ESPAGNE AVANCE MAIS RESTE LOIN DE LA VICTOIRE

L'Espagne, où le nombre de morts en 24 heures du covid-19 a rebondi ce dimanche, reste "loin de la victoire", a insisté le chef du gouvernement Pedro Sanchez en demandant aux Espagnols d'éviter tout relâchement dans les mesures de confinement.

Troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie, l'Espagne a recensé dimanche 619 morts en 24 heures selon le bilan des autorités, un chiffre en hausse après trois jours consécutifs de baisse. Samedi, ce chiffre s'était élevé à 510, au plus bas depuis le 23 mars.

Au total, 16.972 personnes sont mortes de la maladie dans le pays depuis le début de l'épidémie, dont plus de 6.000 dans la région de Madrid. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (environ 4.100) a en revanche reculé dimanche par rapport à samedi, portant le total à 166.019 tandis que le nombre de personnes guéries s'établit à 62.391.

Si le pic de l'épidémie a été dépassé, selon les autorités, "nous restons loin de la victoire, du moment où nous retrouverons cette normalité dans nos vies", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une allocution télévisée. 16:42 BILAN AU ROYAUME-UNI

Le pays annonce ce dimanche qu'il passe malheureusement la barre des 10.000 morts liés au Covid-19, avec 737 décès de plus comptabilisés en 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Au total, la pandémie, a tué 10.612 à l'hôpital, selon ce bilan arrêté ce samedi et qui ne compte pas notamment les décès en maison de retraites. 5.288 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19, portant à 84.270 le total de personnes contaminées par la maladie au Royaume-Uni. 16:41 MESSAGE DE BORIS JOHNSON

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré dimanche, après sa sortie de l'hôpital, que le Royaume-Uni "vaincra le coronavirus", remerciant les personnels de santé pour lui avoir "sauvé la vie" et la population pour respecter le confinement.

"J'ai quitté aujourd'hui l'hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé, ndlr) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute", a déclaré le dirigeant de 55 ans, les yeux fatigués, en costume cravate, dans une vidéo publiée par ses services. "Nous vaincrons le coronavirus et nous le vaincrons ensemble".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré également que "tout aurait pu basculer" pour lui à l'hôpital, où il a passé une semaine pour être traité de la maladie Covid-19. Dans une vidéo publiée après sa sortie, il a remercié notamment "les infirmières qui sont restées à (ses) côtés pendant 48 heures quand tout aurait pu basculer". 16:30 LA RECONNAISSANCE DE CARRIE SYMONDS COMPAGNE DE BORIS JOHNSON

La fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, enceinte, lui a envoyé des copies de ses échographies pour lui remonter le moral, au cours de son hospitalisation. Ce dimanche, alors que le Premier Ministre est sorti de l'hôpital, cette dernière a exprimé toute sa reconnaissance, sur son compte Twitter.

"Le personnel de l'hôpital Saint Thomas a été incroyable. Je ne serai jamais, jamais capable de m'acquitter de cette dette envers vous", a-t-elle écrit sur Twitter après l'annonce de la sortie de son fiancé. 16:26 UN DIRECTEUR D'HÔPITAL LIMOGE ET UNE DIRECTRICE DES SOINS SUSPENDUE EN SAÔNE ET LOIRE

Le directeur délégué du centre hospitalier de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire a été limogé et la directrice des soins suspendue par leur hiérarchie qui ne leur fait plus confiance pour gérer l'épidémie de coronavirus, très présente dans l'établissement. Le Groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan a annoncé ces sanctions dans un communiqué consulté dimanche par l'AFP, dont la presse régionale s'était déjà fait l'écho.

Selon le communiqué, 40% des patients d'un service des soins de suite et réadaptation (SSR) de l'hôpital, fermé sur décision du GHT ce vendredi, "sont en suspicion Covid ou confirmés". Les personnes concernées ont été réparties dans les unités spécialisées du territoire.

Le taux est de 24% parmi les résidents de l'Ehpad rattaché au centre hospitalier, selon la même source, et le nombre d'arrêts maladie est élevé parmi les soignants dont l'équipe a dû être renforcée par des personnels extérieurs pour faire face à la situation.

L'ARS avait été alertée sur la situation notamment par des infirmières libérales. Elles reprochaient à la direction de l'hôpital d'avoir renvoyé chez eux des malades du service de SSR, faute de personnel, sans informer les praticiennes appelées à les prendre en charge à leur domicile, selon une source au sein du Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Nièvre-Saône-et-Loire. 16:10 LES FRANÇAIS ET LE CONFINEMENT

Les Français ne sont pas confinés de la même manière. Voici ce que révèle une étude récente sur ce sujet. 15:50 FRANÇAIS A L'ETRANGER

Des milliers de français se trouvent à l'étranger. Certains ont été rapatriés. Notre reportage en Nouvelle-Zélande. 15:47 En direct PORTE-AVIONS "CHARLES DE GAULLE" A TOULON

La préfecture indique que le porte-avions a accosté à Toulon. Les marins doivent être débarqués et placés en isolement sanitaire après des cas de coronavirus à bord, a accosté dimanche après-midi à Toulon, indique la préfecture maritime à l'AFP.

Cinquante militaires ont été testés positifs au coronavirus à bord, entraînant le retour anticipé en France du bâtiment. Quelque 1.900 marins du Charles-de-Gaulle et de la frégate qui l'accompagnait vont être répartis à partir de dimanche dans des sites du Sud de la France, pour deux semaines d'isolement. 15:43 LE PS PRÔNE LE MODÈLE ALLEMAND

L'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll appelle à s'inspirer du "modèle allemand" et plaide pour "une stratégie de test généralisée" pour faire face à l'épidémie de coronavirus, dans une tribune diffusée ce dimanche. "Chez nos voisins allemands, la stratégie a été définie dès la mi-février 2020 quand en France nous étions encore en pleine confrontation sur les retraites et en cours de nomination d’un autre ministre de la santé", détaille la tribune.

"En Allemagne, le confinement est appliqué avec souplesse et intelligence, il va finir par être levé avant nous, l’économie repartira plus tôt que la nôtre et le nombre de décès selon toute vraisemblance sera six fois moindre et sans controverse sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine", poursuit le maire du Mans.

"Occupons-nous du monde d’aujourd’hui et pour demain, pensons plutôt au changement de méthode", écrit-il : "C’est pourquoi il est temps de mettre en place une stratégie de test généralisée, d’isolement des personnes contaminées et de distribution massive de masques tout en rappelant les mesures barrières. Cette stratégie est la seule à être efficace pour sortir du confinement". 15:37 TRACKING EN EUROPE

Alors que plusieurs pays, dont la France, réfléchissent à mettre en place un dispositif de traçage des personnes afin de suivre la progression du coronavirus, le commissaire européen Thierry Breton, invité du Grand Jury sur LCI, s’est dit opposé à l’obligation de rendre ces mesures obligatoire au sein l’Union Européenne. Traçage numérique : "hors de question" d’obliger les Européens à utiliser des applications, affirme Thierry Breton 15:26 VERS UNE LEVÉE DU CONFINEMENT APRES LE 10 MAI

Plusieurs sources de l'entourage d'Emmanuel Macron indique que le chef de l'Etat envisage une prolongation du confinement jusqu'au moins après le 10 mai. L'Elysée, interrogé, n'a pas commenté l'article du Journal du dimanche évoquant un confinement pouvant se poursuivre peut-être jusqu'à fin mai, ainsi qu'une réouverture des écoles seulement en septembre.

Selon les proches du président, le chef de l'Etat "devrait évoquer une date de fin de confinement courant mai, au moins après le pont du 8-10 mai. Une date suffisamment lointaine pour qu'on comprenne qu'on pourra alors commencer un début de déconfinement partiel, mais extrêmement progressif".

Il devrait ainsi opter pour une échéance "assez lointaine pour faire comprendre l'effort qui reste à faire, mais suffisamment proche pour esquisser la France d'après". En tout cas, ce qui semble acquis, c'est que le retour à la normale ne sera pas immédiat. Pas question pas exemple de rouvrir aussitôt commerces et écoles, mais une réouverture des écoles seulement en septembre n'est pas décidée, selon ces sources. 15:07 VIDÉO

Le porte-avions arrive dans la rade de Toulon. 15:00 PÉTROLE ET OPEP

Une nouvelle réunion par visioconférence des pays producteurs de pétrole va se tenir, ce dimanche, indique une source proche de l'Opep à l'AFP. 14:53 PORTE-AVIONS "CHARLES DE GAULLE"

Le Porte-avions, à bord duquel, 50 militaires ont été dépistés positifs au covid, est arrivé dans la rade de Toulon. Après l'accostage avec 10 jours d'avance sur la mission prévue, une opération logistique lourde de débarquement de tout l'équipage doit débuter.

"Tout le monde sera testé", et les militaires, quelque 1.700 personnes qui servaient sur le Charles-de-Gaulle plus 200 de la frégate qui l'accompagnait, seront confinés pour un isolement sanitaire de deux semaines, sans contact avec leur famille, "sur des emprises militaires du Var et de la région".

Les militaires seront évacués de préférence par des "moyens nautiques" ainsi que par "bus, camions (et autres) véhicules" pour "éviter tout contact des marins avec l'extérieur", a précisé Mme Ribbe.

Les marins testés positifs, ainsi que ceux qui présentent des symptômes seront "transférés vers des lieux dédiés", "en accord les services de santé des armées et l'hôpital militaire (toulonnais) de Sainte-Anne". Ce n'est qu'à l'issue de la quarantaine sanitaire et de tests que les équipages du Charles-de-Gaulle, qui croisait dans l'Atlantique, pourront rejoindre leurs foyers. 14:50 CRISE SANITAIRE

Plusieurs pays européens - Autriche, Norvège, Danemark - souhaitent assouplir les conditions du confinement. La France n'en est pas là. Et pour cause. Il faudrait qu'un certains nombre de critères soient réunis. LCI fait le point. Masques, R0 <1, suivi des patients... voici cinq conditions pour sortir du confinement 14:36 INSOLITE

Depuis le début du confinement, un DJ de Nilvange, petite ville de Moselle, faisait danser chaque samedi soir ses voisins, en mixant de la musique depuis le pas de sa porte. Mais samedi dernier, la soirée a tourné court avec l'arrivée de la police à la suite d'un appel d'un riverain se plaignant de la musique trop forte.

"Ils sont intervenus un samedi soir à 20h50…", s'est plaint la femme du DJ sur Facebook. La mairie et des voisins ont proposé de leur rembourser l'amende de 68 euros. 14:30 Urgent ROYAUME UNI

Boris Johnson est sorti de l'hôpital, annonce Downing street. "Le Premier ministre est sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers", sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un communiqué, ajoutant qu'il "ne reprendra pas immédiatement le travail, sur les conseils de son équipe médicale". 14:19 EMPLOI



Le coup de gueule des dirigeants de petites entreprises contre leurs assurances. 14:09 ALIMENTATION

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume plaide pour la réouverture des marchés... sous conditions. "Je suis favorable à l'ouverture de tous les marchés en plein air et de toutes les halles alimentaires", a déclaré le ministre dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. "J'appelle les maires de France et les préfets à inciter à rouvrir ces marchés (...) à condition qu'il y ait le respect des normes sanitaires."

Didier Guillaume a rappelé que le gouvernement avait été contraint de fermer les marchés en France "parce que les mesures de sécurité sanitaire n'étaient pas mises en application". Depuis, un tiers des marchés ont rouvert grâce à des dérogations accordées par les préfectures ayant jugé suffisantes les mesures de sécurité. 13:43 TOULON

Le port militaire de Toulon a accueilli dimanche, avant leur isolement pour deux semaines, plus de 1.900 marins du porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle et d'une frégate de retour anticipé en France après l'infection d'au moins 50 d'entre eux par le coronavirus.

"Tout le monde sera testé", a déclaré lors d'un point presse Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerrané. Et d'ajouter que les militaires, quelque 1.700 personnes qui servaient sur le Charles-de-Gaulle plus 200 de la frégate qui l'accompagnait, seront confinés pour un isolement sanitaire de deux semaines, sans contact avec leur famille, "sur des emprises militaires du Var et de la région".

Les marins testés positifs, ainsi que ceux qui présentent des symptômes seront "transférés vers des lieux dédiés", "en accord avec les services de santé des armées et l'hôpital militaire (toulonnais) de Sainte-Anne" 13:17 IRAN

L'Iran a annoncé dimanche 117 décès supplémentaires provoqués par le nouveau coronavirus faisant monter à 4.474 morts le bilan officiel de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, a fait part d'une baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination, à 1.657 personnes au cours des dernières 24 heures. 13:12 ESPAGNE

La ministre espagnole du Tourisme prévient : si vacances d'été il y a, ce sera à condition de respecter des règles. "Il est très important que les recommandations sanitaires soient maintenues, nous allons devoir intérioriser ce que nous faisons actuellement, le lavage des mains, la distance sociale... Même sur les plages", a déclaré Reyes Maroto, interrogée sur une éventuelle limitation de l'accès aux plages lors de la saison estivale.

"Jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, rien ne sera comme avant. Les rassemblements devront être limités pour maintenir la distance de sécurité", a-t-elle ajouté, dans une interview publiée par le quotidien El Pais 13:09 BÉNÉDICTION DE PÂQUES

Derrière les portes closes de la basilique Saint-Pierre, le pape a donné sa bénédiction "Urbi et Orbi". Le Pape a appelé à annuler la dette des pays pauvres, notamment. Pâques : dans une basilique Saint-Pierre quasi vide, le message du pape pour "tous ceux qui ont été frappés par le coronavirus" 13:01 COUP DE GUEULE

"On a laissé mourir nos vieux" du Covid-19 dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), accuse, ce dimanche le député LR Eric Ciotti, se disant "choqué et en colère".

"On a refusé d'hospitaliser des personnes qui étaient atteintes dans les Ehpad, on les a laissé quelque part mourir dans l'indifférence, sans prise en charge sanitaire adaptée", a-t-il insisté dans une interview à Radio J.

Ce bilan "sera le plus grand scandale de ce moment tragique pour notre pays", selon M. Ciotti, qui a dénoncé "une politique de refus de prise en charge par les SAMU de personnes âgées", et mis en cause des "choix" qu'il attribue "à des raisons de capacité hospitalière", alors qu'"il y avait d'autres réponses, notamment la sollicitation de l'hospitalisation en secteur privé."

Selon le dernier bilan national communiqué samedi soir, le coronavirus a emporté plus de 4.889 résidents des Ehpad et des établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, qui touche particulièrement les personnes âgées ou fragiles. 12:28 VATICAN

Le pape François a adressé ses pensées "à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus", aux "malades, à ceux qui sont morts et aux familles", dans son message de Pâques dimanche.

Dans un monde "opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine", il a appelé à répondre par "la contagion de l'espérance". Le pape propose également d'annuler la dette des pays les plus pauvres. 12:27 INTERVIEW

Sur LCI, Thierry Breton confirme qu'une application de tracking est en cours d'élaboration, en vue du déconfinement. Elle fonctionnerait par bluetooh, et serait installée sur les téléphones portables sur la base du volontariat. 12:22 INTERVIEW 12:22 ECONOMIE

L'enseigne française de vêtements et chaussures La Halle (groupe Vivarte), en difficulté, doit discuter mercredi avec les organisations syndicales du déclenchement d'une procédure de sauvegarde, a-t-on appris dimanche auprès de la direction, confirmant une information de France Inter.

"Nous avons donné rendez-vous le 15 avril à nos partenaires sociaux pour faire un point sur la situation de La Halle. (...) Une procédure de sauvegarde permettrait de protéger les intérêts de La Halle, de ses salariés et de ses parties prenantes, pour ainsi appréhender dans un cadre juridique et sécurisé les difficultés auxquelles l'enseigne doit faire face", a déclaré la direction du groupe dans un communiqué transmis à l'AFP. 12:21 BILAN MONDIAL

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 75.000 personnes en Europe, dont 80% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 9h45 GMT.

Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de covid-19 qui a tué au moins 109.133 personnes dans le monde. Avec respectivement 19.468 et 16.972 décès, l’Italie et l’Espagne sont les pays européens les plus atteints. La France dénombre 13.832 morts sur son sol, le Royaume-Uni 9.875. 12:21 INTERVIEW

Thierry Breton sur la fermeture des frontières : "Oui, je crois que nous allons changer notre façon de passer les frontières."

Les vacances seront-elles possibles ? "Je n'ai pas la réponse à cette question, car je n'ai pas assez d'éléments. Il faut pouvoir anticiper." 12:11 INTERVIEW

"C'est normal de commencer à s'y préparer, car on a y arriver. (...) Il y aura coordination entre les Etats européens", assure sur LCI Thierry Breton.

Sur les masques : "Les critiques sont légitimes. Mais aucun pays n'était préparée à une telle pandémie. Je me rappelle quand la Chine nous a appelé en janvier, elle avait besoin de masques, de réanimateurs. Nous avons envoyé 56 tonnes de matériels, nous leur avons donné 256 millions d'euros pour les aider." (...) "Nous serons indépendants dans quelques mois". 12:07 INTERVIEW

Thierry Breton, Commissaire européen pour le marché intérieur, est l'invité du Grand Jury RTL / LCI / Le Figaro. Regrette-t-il des confinements différents selon les pays ? "La seule frontière qui compte pour moi c'est celle entre le virus et l'humanité". "(...) Le déconfinement, nous n'y sommes pas, nous commençons à peine à atteindre quelques plateaux. (...) Nous avons une coordination générale depuis quelques semaines pour organiser le déconfinement." 11:50 PONT AERIEN

Sur Twitter, ce pilote d'Air France évoque le pont aérien qui se déroule actuellement entre la France et la Chine pour récupérer des millions de masques. 11:40 ESPAGNE

Mauvaise nouvelle sur le front espagnol, où les autorités annoncent ce dimanche après trois jours de baisse que le nombre de morts quotidiens repart en hausse, avec 619 nouveaux décès.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (environ 4.100) a en revanche reculé par rapport à samedi. Au total, le nombre de cas confirmés est de 166.019 dans le pays, le troisième plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie.

Confinés. Les Français ont appris il y a quelques jours que le confinement s'étendrait au-delà d'un mois, période au cours de laquelle ils vont continuer d'apprendre à respecter les mesures de distanciation et, lorsqu'ils ne sortent pas de leur domicile, à apprivoiser la vie enfermés chez eux.

Depuis le 16 mars, nous sommes informés, tous les soirs, du nombre - tragique - de personnes qui ont succombé dans les hôpitaux, emportées par le Covid-19. Au 10 avril, plus de 12.000 personnes étaient mortes dans l'Hexagone. Nous savons aussi qu'à nos frontières, une hécatombe a lieu en Italie (plus de 18.000 morts), en Espagne (plus de 15.000), et c'est désormais aux Etats-Unis que le virus fait des ravages. D'une quinzaine de morts il y a quinze jours, on en compte aujourd'hui plus de 16.000.

Partout où le Covid-19 fait des ravages, on guette fébrilement le pic du taux de mortalité, annonciateur d'un reflux et d'un désengorgement des services de réanimation. En Italie, le confinement, instauré une semaine plus tôt que chez nous, commence à produire des résultats encourageants après trois semaines, tout comme en Espagne. En France, conformément aux prévisions du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, le nombre de personnes en réanimation a commencé à diminuer. En continu sur LCI (canal 26) et sur LCI.fr, nous vous tenons informés des dernières évolutions, de ce que l'on sait du virus, des traitements...

Écoutez cet épisode quand vous le souhaitez - Sur Apple Podcast - Sur Spotify - Sur Deezer Et sur toutes les autres plateformes et applications de podcast en cherchant "On Déconfine l’info".

Retrouvez notre podcast quotidien pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent à vos questions, sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même en trouver les côtés positifs.