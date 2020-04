EN DIRECT - Coronavirus : l'Allemagne débute son déconfinement ce lundi

MADAGASCAR





Le confinement imposé dans les trois principales villes de Madagascar pour contenir la pandémie de coronavirus sera progressivement levé à partir de lundi, a annoncé dimanche le président Andry Rajoelina.





"On va rétablir progressivement le cours normal de la vie de la population et ses moyens de subsistance", a indiqué le président dans un discours télévisé, "on va commencer par le faire une demi-journée, le matin de 6h à 13h".





Dès lundi matin, les transports en commun vont reprendre leur service dans la capitale Antananarivo et à Fianarantsoa (centre) et Toamasina (est) et les écoles rouvriront pour certaines classes mercredi, a-t-il précisé. Les habitants ne pourront toutefois "pas sortir de leur ville" et leur déconfinement passera par le port obligatoire sur la voie publique de masques qui commenceront à être distribués dès lundi. Ceux qui n'en portent pas seront sanctionnés d'un travail d'intérêt général, a menacé le chef de l'Etat.





Selon le dernier bilan, 121 cas de contamination par le Covid-19, dont 39 aujourd'hui considéré comme guéris, ont été rapportés officiellement sur la Grande île. Aucun n'a causé la mort d'un patient.