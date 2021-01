EN DIRECT - Covid-19 : 27.128 personnes hospitalisées, 348 décès en 24h

OLIVIER VÉRAN : "LES VARIANTS APPELLENT À DE NOUVELLES MESURES"





Le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a qualifié les variants - qui donnent un nouvel élan à cette épidémie - "de nouveaux virus." Selon lui, les variants "appellent à de nouvelles mesures."

Le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a mis en avant les bénéfices apportés par le couvre-feu tout en avouant qu'il n'était plus suffisant face aux nouveaux variants : "Il y a d'abord eu un effet réel mais cette efficacité s'estompe et ne suffit pas à faire reculer le virus". Selon Olivier Véran, l'objectif est clair : "Nous voulons éviter une épidémie dans l'épidémie."

Il a évoqué les pays voisins comme le Portugal et l'Espagne où les variants circulent très vite et aggravent la crise sanitaire : "Ils sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes."