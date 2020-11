EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de nouveaux décès à un niveau inédit depuis avril

DES CENTRES DE DÉPISTAGES SUR LE PARVIS DES GARES





La SNCF a annoncé ce mardi l'installation de centres de dépistages du covid-19 sur des parvis de gares, afin de contribuer à la multiplication des sites de test dans des lieux de passage. Des boxes de dépistage appelés "MobilTest" ouvriront leurs portes jeudi, et pour au moins six mois, sur les parvis des gares de Lyon et de l'Est à Paris, puis à partir du 12 novembre à Bordeaux et Marseille, et sans doute une semaine plus tard à Rennes.





"On se donne tout le loisir d'étendre ce dispositif à l'ensemble du territoire", a expliqué à l'AFP Carole Tabourot, directrice de l'expérience clients de SNCF Gares & Connexions. La décision d'en installer d'autres pourrait être prise d'ici la fin novembre, selon elle.