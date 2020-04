EN DIRECT - Coronavirus : 13.832 morts en France, le nombre de patients en réanimation en baisse pour le 3e jour consécutif

POLYNÉSIE FRANÇAISE





En Polynésie française, le confinement et le couvre-feu imposés jusqu’au 15 avril sont prolongés jusqu’au 29 avril, ont annoncé le haut-commissaire de la République et le président polynésien, ce vendredi 10 avril. Relativement autonome, la collectivité est compétente en matière de santé et prend donc des mesures de confinement.





Le confinement a débuté en Polynésie le 20 mars dernier et le couvre-feu une semaine plus tard. A cette date, la Polynésie recensait 15 cas avérés. Le premier cas, la députée polynésienne UDI Maina Sage, avait été annoncé le 11 mars. En dehors d’un cas à Rangiroa et de trois cas à Moorea, seule Tahiti est touchée parmi les 118 îles polynésiennes. Vendredi, la Polynésie ainsi comptait 51 cas confirmés de Covid-19. Aucun patient n’est décédé et un seul est en réanimation.