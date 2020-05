EN DIRECT - Coronavirus : 66 décès enregistrés en 24 heures, 28.662 morts au total

LES INTERDICTIONS





Un certain "nombre d'interdictions vont demeurer", fait savoir Edouard Philippe. Ainsi, les discothèques et salles de jeux seront fermées au public, tout comme les stades et hippodromes. Les sports collectifs et de contact ne pourront pas reprendre non plus. Seule la reprise des entraînements est prévue le 2 juin pour les sportifs professionnels mais avec un "protocole strict". Les rassemblements cultures et sportifs sont encore suspendus, au moins jusqu'au 21 juin.