EN DIRECT - Variants : Véran veut "éviter une épidémie dans l'épidémie"

VIETNAM





Le Vietnam a enregistré jeudi ses premiers cas de coronavirus en près de deux mois, avec plus de 80 nouvelles infections signalées, poussant les autorités à lancer une campagne de test sur des dizaines de milliers de personnes.

Il s'agit d'un nouveau record quotidien pour le pays communiste, qui a été largement salué pour sa gestion de la pandémie - enregistrant un peu plus de 1.500 cas et seulement 35 décès avant les nouveaux cas détectés jeudi.

L'épidémie actuelle, qui sévit dans les provinces de Hai Duong et Quang Ninh (Nord), est "plus compliquée et plus grave" que tout ce que le Vietnam a connu auparavant, a déclaré le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

"Notre but est d'isoler et de combattre l'épidémie pour empêcher sa propagation le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.