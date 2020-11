EN DIRECT - Confinement assoupli : suivez la conférence de presse de Jean Castex

RECORD DE CAS EN RUSSIE





La Russie a enregistré de nouveaux records de contaminations et de décès quotidiens. Au cours des dernières 24 heures, 25.487 cas et 524 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires, pour un total de 2.187.990 contaminations et 38.062 décès. Les deux plus grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg, sont les plus touchées avec 6.075 et 3.669 nouveaux cas, mais le reste du pays, où les infrastructures médicales sont bien moins développées, concentre près de 60% des cas.





Le bilan reflétant une létalité bien moindre qu'ailleurs dans le monde est toutefois sujet à caution, les autorités ne recensant que les décès qui, après autopsie, ont pour cause première établie le coronavirus. Entre avril et septembre 2020, la surmortalité était ainsi d'environ 117.000 décès supplémentaires par rapport à l'an passé, selon l'agence des statistiques Rosstat, alors que seulement 28.000 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés sur la période.