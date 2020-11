EN DIRECT - Confinement : Bruno Le Maire appelle à reporter le Black Friday

CHEZ LES SALARIÉS D'AMAZON, LA GRONDE AUSSI





Les syndicats SUD et CGT d'Amazon France ont dénoncé mardi des conditions de travail "à risques" à l'approche des fêtes de fin d'année, avec l'embauche "en masse" d'intérimaires mettant à mal la distanciation sociale, et fait état de débrayages sur plusieurs sites. "Ça explose en termes de commandes. Les CDI et les intérimaires embauchés en masse se marchent littéralement sur les pieds et on a vu des files d'attente devant les entrepôts", a rapporté à l'AFP Laurent Dégousée de SUD-Solidaires.





Les deux syndicats, respectivement premier et troisième au sein de l'entreprise, réclament donc des contreparties au surcroît d'activité pendant le confinement, dont une augmentation de 2 euros brut de l'heure (comme lors du premier confinement), le maintien à 100% du salaire des personnes à risque qui sont en activité partielle pendant la crise du Covid, ainsi qu'une prime de 1.000 euros.