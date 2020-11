EN DIRECT - Covid-19 : l'Italie annonce les premiers vols "Covid-free" entre Europe et États-Unis

COLÈRE





Les infirmières scolaires ont alerté le gouvernement ce jeudi lors d'un congrès extraordinaire de leur principal syndicat, le Snics-FSU, sur la "surcharge et la dégradation des conditions de travail" dans les établissements depuis le début de l'épidémie de Covid-19.





Réunions à répétition, gestion des suspicions et des cas Covid des élèves, tracing des cas contacts avec les chefs d’établissements… Elles se disent "de plus en plus sollicitées dans le cadre de l'épidémie de Covid, au détriment de leur travail d'écoute auprès des élèves dont le mal-être s'exprime de plus en plus", explique à l'AFP Saphia Guereschi, secrétaire générale du Snics-FSU.





"Cela fait longtemps que nous manquons de moyens mais la goutte d'eau a été de nous demander de faire passer les tests antigéniques dans les établissements scolaires, et là c'en est trop, nous disons stop", dénonce-t-elle.