EN DIRECT - Covid-19 : la France franchit à nouveau le seuil des 3000 malades en réanimation

JEUX OLYMPIQUES





Le président du comité national olympique et sportif français (CNOSF), Denis Masseglia, est revenu ce lundi sur la situation sanitaire et son impact sur les Jeux Olympiques dans six mois. Il a prévenu que les sportifs qui participeront à la compétition cet été sans être vaccinés contre le coronavirus devront composer avec des conditions "extrêmement difficiles". Il a notamment évoqué pour les sportifs non-vaccinés "une forme de quarantaine, de quinzaine" une fois sur place au Japon, "où il faudra faire des tests matin et soir".