EN DIRECT - Le couvre-feu à 18h étendu à l'ensemble du territoire : suivez la conférence de presse de Jean Castex

OMS





Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit jeudi pour discuter notamment des variants du Covid-19 plus contagieux et qui font craindre une nouvelle explosion de la pandémie dans certains pays. Il se retrouve normalement tous les trois mois, mais le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a convié les membres deux semaines plus tôt que le calendrier prévu. Il doit publier des recommandations à l'issue de sa réunion probablement vendredi, selon un porte-parole de l'OMS.





"Il y a deux sujets urgents qui méritent une attention particulière et sur lesquels je demande aujourd'hui votre avis : le premier c'est l'apparition récente de variants du virus SARS-CoV-2 et le second c'est l'usage potentiel de certificats de vaccinations et de tests pour les déplacements internationaux", a expliqué le directeur général au comité, selon le texte publié par l'agence onusienne. "Un thème commun à ces deux sujets : la solidarité. Nous ne pouvons pas donner la priorité ou punir certains groupes de pays. Nous sommes tous dans le même bateau et nous devons tous nous en sortir ensemble", a-t-il mis en garde.