EN DIRECT - Covid-19 : la vaccination accessible à tous à partir de "la fin du printemps", promet Jean Castex

QUI SERA VACCINÉ QUAND ?





Le ministre de la Santé Olivier Véran prend maintenant la parole, pour apporter des précisions sur la campagne vaccinale du gouvernement.

Après avoir vacciné un million de personnes dans les EHPAD (pensionnaires et personnel soignant), "il y aura ensuite la deuxième étape, selon le rythme de livraison des vaccins. Elle va concerner les gens par catégories d’âge cette fois-ci, donc les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans et enfin les plus de 50 ans avec les personnels de santé et du secteur médico-social lorsqu’ils sont âgés de 50 ans et plus ou qu’ils présentent des comorbidités", a précisé le ministre.

Au printemps, "nous pourrons étendre progressivement la stratégie da vaccination au grand public. Il y aura les personnes âgés de 50 à 64 ans, soit une partie importante de la population. Il y aura les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays (sécurité, éducation, alimentaire). Elle concernera également les publics vulnérables et précaires ainsi que les professionnels qui les prennent en charge, les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos, puis le reste de la population majeure".