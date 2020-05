EN DIRECT - Coronavirus : le Royaume-Uni premier pays d'Europe à dépasser les 30.000 morts

PAS DE BRAS DE FER AVEC APPLE ET GOOGLE POUR STOPCOVID





Le secrétaire d'État au numérique Cédric O a exclu ce mardi un éventuel bras de fer avec Apple et Google, les deux poids lourds des "Gafa", sur l'accès à l'application StopCovid. "Dès lors que les applications respectent la loi et les règlements français, que la Cnil les juge conformes, le gouvernement n'a pas à interdire une application", a-t-il indiqué devant la commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la souveraineté numérique. "Et de la même manière, Apple et Google ne peuvent pas s'opposer à un certain nombre d'applications qui respectent la loi", a-t-il expliqué.