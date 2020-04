EN DIRECT - Déconfinement : des masques mis en vente dans les supermarchés à partir du 4 mai

REACTION DE STEPHANE TROUSSEL EN SEINE SAINT DENIS





Dans un communiqué, le président du département de Seine St Denis estime être "soulagé que le Département de la Seine-Saint-Denis ait pu déjà anticiper un certain nombre de besoins essentiels au déconfinement à venir. Je pense au marché que nous avons passé pour obtenir jusqu'à 1 million de masques en tissu lavables qui viendront équiper les agent.e.s du Département, les personnel.le.s qui travaillent auprès de publics fragiles (résidences autonomies, services d'aides à la personne, crèches…) mais aussi pour nos élèves des collèges publics et privés de la Seine-Saint-Denis", dit-il.

Selon lui, "la stratégie de déconfinement territorialisé paraît de bon sens, mais ne sera pleinement applicable et efficace que si le gouvernement fait enfin preuve de la plus grande transparence et d'une coordination permanente avec les collectivités". "Compte tenu de l'impact de l'épidémie en Seine-Saint-Denis, je m'attends à ce que le déconfinement y soit plus long et plus strict, dit-il. Il indique attendre des "clarifications sur les règles qui concerneront nos territoires voisins, et où beaucoup d'habitant.e.s de la Seine-Saint-Denis exercent chaque jour leur activité"





"En tant que Président du Département, je veillerai également à ce que le Conseil Départemental poursuive ses efforts pour soutenir l'ensemble de la population et notamment les publics les plus fragiles durement touchés par cette crise. Mais là aussi il faudra que l'Etat, en matière de logement ou d'aide alimentaire par exemple, poursuive et renforce ses aides, car la crise sociale ne s'arrêtera pas au 11 mai. Les récentes aides annoncées par le gouvernement restent à ce titre encore trop temporaires et trop faibles", juge t-il.