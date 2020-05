EN DIRECT - Déconfinement : le Royaume-Uni autorise la reprise des compétitions sportives

IRAN





Le président iranien Hassan Rohani a annoncé samedi la reprise des prières collectives dans les mosquées de son pays, où l'épidémie de Covid-19 semble repartir à la hausse. "Il a été décidé d'ouvrir les mosquées dans l'ensemble du pays et non seulement dans les zones blanches, ce qui donne aux croyants la possibilité de faire leurs prières journalières en respectant les règles (d'hygiène) qui s'imposent", a déclaré M. Rohani dans une allocution télévisée, sans donner plus de précisions.





Pays du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie, l'Iran a commencé à alléger en avril les restrictions imposées à la population pour lutter contre la propagation de l'épidémie et a instauré une classification du territoire en zones blanches, jaune orangé et rouges reflétant une plus ou moins grande présence du virus.