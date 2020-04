EN DIRECT - Coronavirus : 217.439 personnes décédées dans le monde, selon un nouveau bilan

DÉCÈS À DOMICILE





Le nombre de personnes en France décédées à domicile du Covid-19, "plus compliqué à évaluer" que les morts à l'hôpital ou en Ehpad, sera connu "au mois de juin", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran.





Santé publique France est chargé de faire cette estimation, à partir de l'analyse des certificats de décès, qui mentionnent normalement la cause et le lieu de la mort, et "nous aurons cette réponse au mois de juin", a indiqué le ministre au cours de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.





"Non pas parce qu'il y aurait une volonté de cacher quoi que ce soit, (...) mais parce que ça nécessite d'être capable de traiter tous les certificats de décès, électroniques et non électroniques, et d'avoir des statistiques par territoire qui fassent sens", a-t-il expliqué.