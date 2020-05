EN DIRECT - Coronavirus : le Royaume-Uni premier pays d'Europe à dépasser les 30.000 morts

DES MALADES ISOLÉS DÈS LE DÉCONFINEMENT À MARSEILLE





Les personnes malades du Covid-19 et qui ne peuvent pas se confiner efficacement dans leur logement seront "mises à l'abri" et "à l'écart" dès le déconfinement, le 11 mai, a assuré ce mardi à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé PACA Philippe De Mester. "Pour le déconfinement tout est prêt pour une mise à l'abri : on a identifié deux lieux à Martigues et à Marseille et on cherche à en ouvrir d'autres", a-t-il expliqué.